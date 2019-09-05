Пенс подтвердил на встрече с Джонсоном поддержку США брексита

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Вице-президент США Майк Пенс на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне подтвердил поддержку Вашингтоном решения британского народа о выходе Британии из Евросоюза.
Пенс подтвердил на встрече с Джонсоном поддержку США брексита
  • Reuters

«Вице-президент выразил поддержку суверенному решению покинуть ЕС, которое принял народ Соединённого Королевства, и добавил, что США привержены достижению всеобъемлющего торгового соглашения (c Великобританией. — RT), как только будет завершён брексит», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее в Еврокомиссии пообещали рассмотреть возможность переноса брексита при получении соответствующего запроса от Лондона.

4 сентября палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке выхода страны из ЕС до 31 января 2020 года, в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с Евросоюзом.

В то же время парламент отклонил предложение Джонсона о досрочных парламентских выборах.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН выразил мнение, что сроки выхода Британии из Евросоюза будут постоянно переноситься.

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