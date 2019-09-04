Парламент Британии отклонил предложение Джонсона о выборах

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Парламент Великобритании проголосовал против предложения премьер-министра страны Бориса Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября. Об этом сообщает Sky News.

За проведение выборов проголосовали 298 депутатов при необходимых 434, против выступили 56.

После этого Джонсон заявил, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин стал первым лидером оппозиции, который отказался от выборов. По мнению премьера Британии, это связано с тем, что Корбин не уверен в своей победе на выборах.

Также он намекнул, что британское правительство снова попробует внести предложение о досрочных выборах. 

Ранее Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы 15 октября.

Соответствующее заявление британский премьер сделал после того, как палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке брексита на три месяца в том случае, если не будет заключена сделка с ЕС. 

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