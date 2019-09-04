В ЕК призвали не полагаться на возможность новой отсрочки брексита

В Еврокомиссии призвали не полагаться на возможность новой отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ЕК.

«Всего восемь недель остаётся до выхода Британии из ЕС — 31 октября 2019 года. Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединённом Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения», — указывается в заявлении.

В ЕК призывают всех, кого коснётся процесс выхода королевства из объединения, продолжать готовиться ко всем возможным вариантам брексита.

«Они не должны полагаться на предположение, что Соединённое Королевство запросит третью отсрочку и что она будет согласована Евросоветом до 31 октября», — отметили в ЕК.

Ранее сообщалось, что британская оппозиция намерена воспользоваться своей победой в голосовании в палате общин и рассмотреть законопроект об отсрочке брексита.