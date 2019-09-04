В ЕК призвали не полагаться на возможность новой отсрочки брексита

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В Еврокомиссии призвали не полагаться на возможность новой отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза.
В ЕК призвали не полагаться на возможность новой отсрочки брексита
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ЕК.

«Всего восемь недель остаётся до выхода Британии из ЕС — 31 октября 2019 года. Оставшееся короткое время и политическая ситуация в Соединённом Королевстве увеличили риск того, что Великобритания выйдет в эту дату без соглашения», — указывается в заявлении.

В ЕК призывают всех, кого коснётся процесс выхода королевства из объединения, продолжать готовиться ко всем возможным вариантам брексита.

«Они не должны полагаться на предположение, что Соединённое Королевство запросит третью отсрочку и что она будет согласована Евросоветом до 31 октября», — отметили в ЕК.

Ранее сообщалось, что британская оппозиция намерена воспользоваться своей победой в голосовании в палате общин и рассмотреть законопроект об отсрочке брексита.

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