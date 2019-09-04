Британская оппозиция намерена обсудить законопроект об отсрочке брексита

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Британская оппозиция намерена воспользоваться своей победой в голосовании в палате общин и рассмотреть законопроект об отсрочке брексита.

Как сообщает ТАСС, в ходе вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий.

Таким образом, оппозиция намерена в среду поставить на голосование законопроект, призванный лишить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона возможности осуществить брексит без сделки.

Отмечается, что это первое поражение правительства Джонсона в палате общин.

Ранее стало известно, что премьер-министр потерял большинство в палате общин после выхода одного из депутатов из Консервативной партии. 

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