Британская оппозиция намерена обсудить законопроект об отсрочке брексита
Как сообщает ТАСС, в ходе вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий.
Таким образом, оппозиция намерена в среду поставить на голосование законопроект, призванный лишить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона возможности осуществить брексит без сделки.
Отмечается, что это первое поражение правительства Джонсона в палате общин.
Ранее стало известно, что премьер-министр потерял большинство в палате общин после выхода одного из депутатов из Консервативной партии.