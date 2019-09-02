В Британии представили проект, не допускающий брексита без сделки

Британские парламентарии, выступающие против жёсткого брексита, опубликовали законопроект, который требует продлить срок выхода из ЕС, если соглашение с Евросоюзом к 31 октября не будет достигнуто.

Документ опубликовал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

«Цель данного законопроекта — обеспечить уверенность, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента», — написал он.

Законопроект планируют внести в парламент во вторник — в первый день его работы после летних каникул.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов.