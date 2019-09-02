В Британии представили проект, не допускающий брексита без сделки

Короткая ссылка
Британские парламентарии, выступающие против жёсткого брексита, опубликовали законопроект, который требует продлить срок выхода из ЕС, если соглашение с Евросоюзом к 31 октября не будет достигнуто.
В Британии представили проект, не допускающий брексита без сделки
  • © Christophe Bluntzer/Impact Photos
  • globallookpress.com

Документ опубликовал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

«Цель данного законопроекта — обеспечить уверенность, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента», — написал он.

Законопроект планируют внести в парламент во вторник — в первый день его работы после летних каникул.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить