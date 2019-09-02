В Британии представили проект, не допускающий брексита без сделки
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Документ опубликовал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.
«Цель данного законопроекта — обеспечить уверенность, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента», — написал он.
Законопроект планируют внести в парламент во вторник — в первый день его работы после летних каникул.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов.