В МИД России заявили об обсуждении с Британией торговли после брексита

Россия и Великобритания проводят работу по внесению корректив в режим торговли после реализации брексита, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Об этом он сообщил РИА Новостям.

«У нас присутствует понимание того, что после брексита в действующий режим торговли между Россией и Великобританией потребуется внести ряд корректив. Видимо, если мы серьёзно хотим подойти к этому вопросу, то нам с британцами тоже нужно сесть и на экспертном уровне посмотреть, какие последствия брексита будет иметь для наших экономических отношений. Работа в этом направлении уже ведётся», — сказал Беляев.

По его словам, помимо торговых вопросов, рассматриваются аспекты, связанные с торговым мореплаванием, которое ранее регулировалось нормами ЕС, а также с тем, как выход Великобритании из Евросоюза отразится на работающих на лондонской бирже российских компаниях.

Беляев напомнил о консультациях Россия — Великобритания и Россия — ЕС, которые состоялись в сентябре на площадке ВТО и были посвящены распределению тарифных квот Лондона и Брюсселя после реализации брексита.

Также он отметил, что экономическое сотрудничество России с Великобританией продолжается несмотря на отсутствие политических контактов, страна заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества, а британские компании активно работают на российском рынке.

В МИД России также заявили о возможности усиления санкций Британии после брексита.

Также стало известно, что американский президент Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном торговые отношения двух стран после выхода Великобритании из ЕС.

Ранее стало известно, что Европейский союз окончательно одобрил отсрочку брексита до 31 января 2020 года.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН возможные последствия отсрочки.