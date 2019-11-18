В МИД России заявили о возможности усиления санкций Британии после брексита

Директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил, что российским компаниям надо быть готовыми к ужесточению санкций Великобритании после реализации брексита.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после брексита координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовыми», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что Россия в связи с этим намерена следовать принципу взаимности и развивать отношения с Британией и другими странами настолько, насколько партнёры готовы.

Ранее Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающийся санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, «необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».