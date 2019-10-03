Британия внесла поправки в санкции против России ради проекта по изучению Марса

Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающегося санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, «необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

В «Закон об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)» внесена поправка в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

Так, уточняется, что продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определённых пусковых устройствах или для заправки определённых спутников, либо же для проведения определённых испытаний и полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть осуществлена при условии предварительного согласования в соответствии со статьёй постановления о санкциях в отношении России.

Как подчёркивается в документе, это делается для отражения поправок, «разрешающих определённые виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов» в рамках программы по исследованию Марса.

Кроме того, как указывается в пояснительной записке, эти поправки были сделаны «с целью обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость, а также для включения в британское законодательство изменений, недавно внесённых в дерогации ЕС».

Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».

Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября.

Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.