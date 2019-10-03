Британия внесла поправки в санкции против России ради проекта по изучению Марса

Короткая ссылка
Марта Литвинова
Британия внесла поправки в закон об экспорте, касающегося санкций против России, для отражения изменений, позволяющих осуществлять некоторые виды деятельности, «необходимые для проведения определённых полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».
Британия внесла поправки в санкции против России ради проекта по изучению Марса
  • Reuters

В «Закон об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)» внесена поправка в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС.

Так, уточняется, что продажа, импорт, поставка в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определённых пусковых устройствах или для заправки определённых спутников, либо же для проведения определённых испытаний и полётов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020», может быть осуществлена при условии предварительного согласования в соответствии со статьёй постановления о санкциях в отношении России.

Как подчёркивается в документе, это делается для отражения поправок, «разрешающих определённые виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов» в рамках программы по исследованию Марса.

Кроме того, как указывается в пояснительной записке, эти поправки были сделаны «с целью обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость, а также для включения в британское законодательство изменений, недавно внесённых в дерогации ЕС».

Евросоюз ещё в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».

Новые поправки в британское законодательство были внесены на рассмотрение парламента 9 сентября. 

Ранее Британия ввела ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить