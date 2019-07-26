Британия вводит ограничение на экспорт подводных аппаратов в Россию

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Британия вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию. Об этом говорится в новой поправке к указу 2008 года об экспорте стратегических товаров в другие страны. Новые меры вступят в силу 14 августа.
Британия вводит ограничение на экспорт подводных аппаратов в Россию
  • РИА Новости

Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России». 

Под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты. В частности, список включает в себя подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов.

В соответствии с новыми мерами контроля «всякий экспорт такой техники в Россию запрещён без предоставления соответствующей лицензии».

Подробнее — в материале RT.

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