Британия вводит ограничение на экспорт подводных аппаратов в Россию
- РИА Новости
Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
Под новый национальный контроль подпадают экспортируемые в Россию подводные аппараты, а также соответствующее оборудование и компоненты. В частности, список включает в себя подводные системы видения и связи, акустические и осветительные системы, а также двигатели для таких аппаратов.
В соответствии с новыми мерами контроля «всякий экспорт такой техники в Россию запрещён без предоставления соответствующей лицензии».
Подробнее — в материале RT.