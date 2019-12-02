В посольстве заявили о манипуляциях Британии темой «российской угрозы»

Короткая ссылка
В посольстве России в Лондоне отреагировали на публикацию главы британского МИД Доминика Рааба в The Sunday Telegraph, назвав её манипуляцией темой якобы «российской угрозы» в преддверии выборов в парламент Великобритании.
В посольстве заявили о манипуляциях Британии темой «российской угрозы»
  • © Reuters

«Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы». Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне. На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Отмечается, что нет необходимости «противостоять» России, когда с ней можно сотрудничать, что «отвечало бы истинным интересам Великобритании», и одним из направлений взаимодействия могла бы стать борьба с терроризмом.

«Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Доминик Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России», — подчеркнули в пресс-службе.

В субботу, 30 ноября, Рааб опубликовал в издании The Sunday Telegraph статью «Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы Джереми Корбин был премьер-министром». 

В ней он называл теракт на Лондонском мосту 29 ноября, в результате чего погибли два человека, напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании.

Вместе с тем министр отметил, что Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, придя ко власти, была не способна противостоять ни одной из них. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить