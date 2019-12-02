В посольстве заявили о манипуляциях Британии темой «российской угрозы»

В посольстве России в Лондоне отреагировали на публикацию главы британского МИД Доминика Рааба в The Sunday Telegraph, назвав её манипуляцией темой якобы «российской угрозы» в преддверии выборов в парламент Великобритании.

«Мы имеем дело с очередным примером сиюминутного манипулирования темой вымышленной «российской угрозы». Понимаем, что это делается в преддверии выборов, а также саммита НАТО в Лондоне. На пользу российско-британским отношениям такие публикации не идут», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Отмечается, что нет необходимости «противостоять» России, когда с ней можно сотрудничать, что «отвечало бы истинным интересам Великобритании», и одним из направлений взаимодействия могла бы стать борьба с терроризмом.

«Вызывает удивление, что вместо этого трагедию на Лондонском мосту Доминик Рааб использует в своей статье для нового витка негативной риторики по России», — подчеркнули в пресс-службе.

В субботу, 30 ноября, Рааб опубликовал в издании The Sunday Telegraph статью «Британия не смогла бы противостоять Путину, если бы Джереми Корбин был премьер-министром».

В ней он называл теракт на Лондонском мосту 29 ноября, в результате чего погибли два человека, напоминанием о многочисленных угрозах безопасности Великобритании.

Вместе с тем министр отметил, что Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, придя ко власти, была не способна противостоять ни одной из них.