Косачёв прокомментировал заявление Корбина о НАТО и России

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Анастасия Румянцева, Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина о том, что он поддерживает стремление французского лидера Эммануэля Макрона добиться реформ в НАТО и положить конец противостоянию между альянсом и Россией.
Косачёв прокомментировал заявление Корбина о НАТО и России
  • РИА Новости

«Мне представляется это заявление частью предвыборной борьбы в Великобритании: предстоят внеочередные выборы, и каждая из партий отчаянно ищет хоть какие-то темы, которые могут зацепить избирателя. Но если российская тема действительно созрела в Великобритании до такой степени, что её можно развернуть на 180 градусов и начать набирать очки за счёт призывов улучшить отношения с Россией, — это признак некоего выздоровления британского общества», — пояснил Косачёв.

По словам парламентария, если Корбин не ошибается и правильно «улавливает настроения», то это «интересная тенденция».

«Но пока я бы не стал преувеличивать её значение. Это заявление предназначено не для России, не для Франции, не для НАТО — оно предназначено исключительно для внутреннего потребления, и исход этих дискуссий абсолютно непредсказуем, равно как и малопредсказуемы британские выборы, предстоящие в конце этого месяца», — заключил он.

Ранее Корбин заявил о необходимости деэскалации конфликта НАТО с Россией.

Также он отметил, что в случае победы лейбористов на досрочных парламентских выборах 12 декабря они будут работать над снижением со стороны НАТО напряжённости в Европе и за её пределами, поддержанием отношений с США, приоритетом станет укрепление связей с Евросоюзом. 

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