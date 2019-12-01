Косачёв прокомментировал заявление Корбина о НАТО и России
- РИА Новости
«Мне представляется это заявление частью предвыборной борьбы в Великобритании: предстоят внеочередные выборы, и каждая из партий отчаянно ищет хоть какие-то темы, которые могут зацепить избирателя. Но если российская тема действительно созрела в Великобритании до такой степени, что её можно развернуть на 180 градусов и начать набирать очки за счёт призывов улучшить отношения с Россией, — это признак некоего выздоровления британского общества», — пояснил Косачёв.
По словам парламентария, если Корбин не ошибается и правильно «улавливает настроения», то это «интересная тенденция».
«Но пока я бы не стал преувеличивать её значение. Это заявление предназначено не для России, не для Франции, не для НАТО — оно предназначено исключительно для внутреннего потребления, и исход этих дискуссий абсолютно непредсказуем, равно как и малопредсказуемы британские выборы, предстоящие в конце этого месяца», — заключил он.
Ранее Корбин заявил о необходимости деэскалации конфликта НАТО с Россией.
Также он отметил, что в случае победы лейбористов на досрочных парламентских выборах 12 декабря они будут работать над снижением со стороны НАТО напряжённости в Европе и за её пределами, поддержанием отношений с США, приоритетом станет укрепление связей с Евросоюзом.