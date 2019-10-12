В МИД Британии призвали НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что НАТО должно адаптироваться к «российской агрессии».
В МИД Британии призвали НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время своего вступления на парламентской ассамблее альянса.

Министр указал, что НАТО необходимо приспособиться с точки зрения своей обороноспособности к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства».

Вместе с тем он отметил, что альянсу также нужен подход, который обеспечит возможность улучшения отношений с Россией при определённых обстоятельствах.

Ранее американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвящённый стратегии противодействия «влиянию» России в Черноморском регионе.

В нём специалисты рекомендуют размещать системы ПВО в Восточной Европе и оказывать помощь Украине и Грузии «в развитии их национального оборонного потенциала».

Подробнее — в материале RT.

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