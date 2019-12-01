В Госдуме оценили реакцию США на закон об иноагентах

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил реакцию Госдепа на российский закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц.

«Когда Россия стала предпринимать меры по защите своего информационного пространства, изучался прежде всего американский опыт, где законодательство очень жёстко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США», — заявил он.

Депутат добавил, что сами США, «поучая всех, как нужно вести себя» в отношении иноагентов, «практикуют это сплошь и рядом».

«Эти двойные стандарты обоснованы тем, что США — это некий образец демократии и эталон, которому все обязаны подражать. И все, кто не действует по американским лекалам, они какие-то отсталые, ущербные, тоталитарные и какие-нибудь ещё», — заключил он.

Ранее в Госдепе прокомментировали принятый в России закон об иноагентах.

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