Посольство России оценило реакцию США на закон об иноагентах

Посольство России в США прокомментировало реакцию Госдепа на российский закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — говорится в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 30 ноября 2019 г.

Вместе с этим в посольстве напомнили властям США о преследовании Марии Бутиной и что после её дела «никто из россиян не может чувствовать себя безопасно в США», а также «наслаждаться в США правом на свободу слова».

Ранее в Госдепе прокомментировали принятый в России закон об иноагентах.

В апреле суд американского округа Колумбия приговорил к 18 месяцам заключения россиянку Марию Бутину. Её обвиняли в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

26 октября Бутина вернулась в Россию. Позднее она рассказала RT о заключении в американской тюрьме.