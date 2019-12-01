Посольство России оценило реакцию США на закон об иноагентах
«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — говорится в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.
Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 30 ноября 2019 г.
Вместе с этим в посольстве напомнили властям США о преследовании Марии Бутиной и что после её дела «никто из россиян не может чувствовать себя безопасно в США», а также «наслаждаться в США правом на свободу слова».
Ранее в Госдепе прокомментировали принятый в России закон об иноагентах.
В апреле суд американского округа Колумбия приговорил к 18 месяцам заключения россиянку Марию Бутину. Её обвиняли в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.
26 октября Бутина вернулась в Россию. Позднее она рассказала RT о заключении в американской тюрьме.
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