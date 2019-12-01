Посольство России оценило реакцию США на закон об иноагентах

Короткая ссылка
Посольство России в США прокомментировало реакцию Госдепа на российский закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — говорится в заявлении на странице дипмиссии в Twitter.

Вместе с этим в посольстве напомнили властям США о преследовании Марии Бутиной и что после её дела «никто из россиян не может чувствовать себя безопасно в США», а также «наслаждаться в США правом на свободу слова».

Ранее в Госдепе прокомментировали принятый в России закон об иноагентах.

В апреле суд американского округа Колумбия приговорил к 18 месяцам заключения россиянку Марию Бутину. Её обвиняли в работе в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

26 октября Бутина вернулась в Россию. Позднее она рассказала RT о заключении в американской тюрьме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить