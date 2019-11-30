Глава Минздрава Доминиканы навестил пострадавших в ДТП россиян

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Глава Минздрава Доминиканы Рафаэль Санчес навестил пострадавших в ДТП с автобусом россиян. По его словам, большинство пациентов идут на поправку.
Глава Минздрава Доминиканы навестил пострадавших в ДТП россиян
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«Важно то, что никто не погиб, а многие из пострадавших продолжат процесс выздоровления на родине, когда они будут выписаны из наших больниц в ближайшие дни», — приводит Prensa Latina его слова.

Ранее сообщалось, что восемь пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вылетели домой в пятницу, 29 ноября.

По данным туроператора «Анекс Тур», в больницах Доминиканы остаются 19 туристов из России.

6 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

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