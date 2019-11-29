Большинство попавших в ДТП в Доминикане россиян скоро вернутся домой

Короткая ссылка
Руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов заявил, что россияне, попавшие в ДТП на Доминикане, кроме двух человек в тяжёлом состоянии, вернутся на родину через неделю.

«Все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», — цитирует РИА Новости Евдокимова.

Отмечается, что информация поступила от туроператоров и медиков.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Доминиканской республики после ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, остаётся 21 пострадавший.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить