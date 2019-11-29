Большинство попавших в ДТП в Доминикане россиян скоро вернутся домой

Руководитель отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов заявил, что россияне, попавшие в ДТП на Доминикане, кроме двух человек в тяжёлом состоянии, вернутся на родину через неделю.

«Все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», — цитирует РИА Новости Евдокимова.

Отмечается, что информация поступила от туроператоров и медиков.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Доминиканской республики после ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, остаётся 21 пострадавший.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.