Большинство попавших в ДТП в Доминикане россиян скоро вернутся домой
«Все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных», — цитирует РИА Новости Евдокимова.
Отмечается, что информация поступила от туроператоров и медиков.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Доминиканской республики после ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, остаётся 21 пострадавший.
26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.