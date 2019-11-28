В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаётся 21 россиянин

В медицинских учреждениях Доминиканской республики после ДТП с автобусом, в котором ехали россияне, остаётся 21 пострадавший.

«На данный момент в госпиталях находится 21 человек, 9 из них — в палатах интенсивной терапии. Сегодня планируется выписка нескольких человек», — приводит ТАСС слова представителя «Анекс Тур» Валерия Ферафонтова.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

Посольство Доминиканской Республики в России выразило глубокое сожаление в связи с ДТП, в результате которого были госпитализированы 27 россиян.

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.