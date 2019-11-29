Трампа проинформировали о нападении в Лондоне

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что президента США Дональда Трампа проинформировали о нападении на Лондонском мосту.

«Президента Трампа проинформировали о нападении сегодня утром на Лондонском мосту, он отслеживает ситуацию. США твёрдо осуждают все ужасные акты насилия в отношении невиновных людей, и мы обещаем полную поддержку нашему союзнику Великобритании», — цитирует его РИА Новости.

Ранее полиция Великобритании сообщила об инциденте на Лондонском мосту. По предварительным данным, вооружённый ножом мужчина напал на прохожих.

Позднее британские правоохранительные органы подтвердили, что один человек был застрелен во время инцидента на Лондонском мосту.

Скотленд-Ярд признал произошедшее терактом.