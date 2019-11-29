В Дании оценили влияние жалобы на запуск «Северного потока — 2»

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Представитель Датского апелляционного совета по вопросам энергетики прокомментировал поступление жалобы на решение Датского энергетического агентства (DEA) позволить строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.
В Дании оценили влияние жалобы на запуск «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Разрешение может быть использовано Nord Stream 2 согласно решению DEA. В целом жалоба не имеет приостанавливающего действия», — отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Ранее сообщалось, что апелляция на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» поступила в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода. Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев рассматривает возможность подачи апелляции.

В середине ноября глава германской компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что проект «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года. Вместе с тем он затруднился назвать сроки начала прокладки по датскому участку, отметив нарастающую сложность погодных условий на Балтике с приближением зимы, а также то, что данный фактор учитывается в графике строительства.

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