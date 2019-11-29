Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»

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Апелляция на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» поступила в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, передаёт ТАСС.
Дания получила жалобу на разрешение по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», — сказала ТАСС представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Как отмечает агентство, срок подачи жалобы истекал 27 ноября.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода. Министр энергетики Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев рассматривает возможность подачи апелляции.

В правительстве России заявили, что СП-2 должен заработать в середине 2020 года.

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