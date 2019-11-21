Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

«Действительно, «Северный поток — 2» всё равно как-то будет реализовываться. На то разрешение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию», — сказал он.

30 октября Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2».

В «Нафтогазе», комментируя решение Дании, назвали его ожидаемым, подчеркнув, что позиция датской стороны задержала проект на некоторое время.

В компании Wintershall указывали, что «Северный поток — 2» будет завершён до конца 2019 года.

Как отмечали в правительстве России, газопровод заработает в середине 2020 года.