Врачи уверены в восстановлении руки пострадавшей в Доминикане девочки

Врачи уверены в восстановлении руки российской девочки, которая пострадала в ДТП в Доминикане. Об этом со ссылкой на медиков сообщил руководитель отделения российского диппредставительства на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

«Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у неё рука восстановлена будет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат также сообщил, что остальные пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.

Ранее Евдокимов сообщил, что большинство попавших в ДТП в Доминикане россиян скоро вернутся домой.

По данным Ростуризма, в автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.