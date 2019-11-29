Врачи уверены в восстановлении руки пострадавшей в Доминикане девочки

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Врачи уверены в восстановлении руки российской девочки, которая пострадала в ДТП в Доминикане. Об этом со ссылкой на медиков сообщил руководитель отделения российского диппредставительства на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.
Врачи уверены в восстановлении руки пострадавшей в Доминикане девочки
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«Она сейчас в очень неплохом состоянии, врачи говорят, сто процентов уже у неё рука восстановлена будет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат также сообщил, что остальные пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии.

Ранее Евдокимов сообщил, что большинство попавших в ДТП в Доминикане россиян скоро вернутся домой.

По данным Ростуризма, в автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

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