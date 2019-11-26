Трамп призвал Помпео и Перри дать показания по процедуре импичмента

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что был бы рад выступлениям госсекретаря США Майка Помпео и министра энергетики США Рика Перри на слушаниях в конгрессе по поводу процедуры импичмента.
Трамп призвал Помпео и Перри дать показания по процедуре импичмента
  • Reuters

«Я был бы рад, если Майк Помпео, Рик Перри, (врио руководителя аппарата Белого дома. — RT) Мик Малвэни и многие другие дали показания по поводу лживой процедуры импичмента», — написал он в Twitter.

По мнению Трампа, «лживые СМИ уделяют слишком много внимания людям, которых суды заставляют давать показания перед конгрессом».

Президент Соединённых Штатов также пояснил, что он «борется за судьбы будущих американских президентов и их офисов».

2 ноября стало известно, что Перри не намеревается давать показания по делу о расследовании в рамках импичмента Трампа в палате представителей конгресса Соединённых Штатов.

В октябре Помпео заявил, что Трамп вёл себя «надлежащим образом» во время июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента лидера США из-за его телефонного разговора с президентом Украины.

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