Трамп призвал Помпео и Перри дать показания по процедуре импичмента

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что был бы рад выступлениям госсекретаря США Майка Помпео и министра энергетики США Рика Перри на слушаниях в конгрессе по поводу процедуры импичмента.

«Я был бы рад, если Майк Помпео, Рик Перри, (врио руководителя аппарата Белого дома. — RT) Мик Малвэни и многие другие дали показания по поводу лживой процедуры импичмента», — написал он в Twitter.

...love to have Mike Pompeo, Rick Perry, Mick Mulvaney and many others testify about the phony Impeachment Hoax. It is a Democrat Scam that is going nowhere but, future Presidents should in no way be compromised. What has happened to me should never happen to another President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2019

По мнению Трампа, «лживые СМИ уделяют слишком много внимания людям, которых суды заставляют давать показания перед конгрессом».

Президент Соединённых Штатов также пояснил, что он «борется за судьбы будущих американских президентов и их офисов».

2 ноября стало известно, что Перри не намеревается давать показания по делу о расследовании в рамках импичмента Трампа в палате представителей конгресса Соединённых Штатов.

В октябре Помпео заявил, что Трамп вёл себя «надлежащим образом» во время июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента лидера США из-за его телефонного разговора с президентом Украины.