Axios: Трамп звонил Зеленскому лишь по просьбе главы Минэнерго США

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что он «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, на проведении переговоров настоял министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри.

«Немногие знают, но я даже не хотел совершать звонок (лидеру Украины Владимиру Зеленскому. — RT). Единственная причина, по которой я позвонил, — это просьба Рика (министра энергетики Рика Перри. — RT)», — сообщило Axios со ссылкой на три источника.

Отмечается, что глава Минэнерго Соединённых Штатов советовал Трампу обсудить с Зеленским «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».

Издание также уточнило, что такое заявление лидер США сделал во время телефонной беседы с членами палаты представителей в пятницу, 4 октября.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого тот пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном экс-вице-президента Джо Байдена.

При этом председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента Трампа.

Как сообщила 5 октября газета Politico, Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.

По сообщениям источников издания, на рассмотрение могли быть выдвинуты два кандидата — высокопоставленные энергетики из родного штата Перри — Техаса.

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