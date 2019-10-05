Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
- Reuters
Как отмечает издание, на рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса.
Представитель Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав правления украинской компании, однако не уточнила, предлагал ли министр своих кандидатов на новые места.
5 сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.