Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, на рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса.

Представитель Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав правления украинской компании, однако не уточнила, предлагал ли министр своих кандидатов на новые места.

5 сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.