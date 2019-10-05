Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»

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Министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Politico: Перри призывал включить американцев в правление «Нафтогаза»
  • Reuters

Как отмечает издание, на рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса.

Представитель Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав правления украинской компании, однако не уточнила, предлагал ли министр своих кандидатов на новые места.

5 сентября украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.

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