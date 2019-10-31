Помпео оценил поведение Трампа в разговоре с Зеленским

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вёл себя «надлежащим образом» во время июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент Трамп справился с ним надлежащим образом... Этот телефонный разговор соответствовал всем установкам, выработанным давно во время серии бесед с президентом Трампом, посвящённых выработке внешнеполитического курса. Наш курс по отношению к Украине был ясен всегда», — приводит ТАСС его слова. 

Помпео также уточнил, что именно офис Трампа предоставил оборонительные вооружения Украине, а не его предшественника Барака Обамы.

В начале октября госсекретарь подтвердил, что он присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента лидера США из-за его телефонного разговора с президентом Украины.

В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент». 

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