Помпео оценил поведение Трампа в разговоре с Зеленским
«Я знаю только то, что слышал этот разговор по телефону и считал, что президент Трамп справился с ним надлежащим образом... Этот телефонный разговор соответствовал всем установкам, выработанным давно во время серии бесед с президентом Трампом, посвящённых выработке внешнеполитического курса. Наш курс по отношению к Украине был ясен всегда», — приводит ТАСС его слова.
Помпео также уточнил, что именно офис Трампа предоставил оборонительные вооружения Украине, а не его предшественника Барака Обамы.
В начале октября госсекретарь подтвердил, что он присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского.
В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента лидера США из-за его телефонного разговора с президентом Украины.
В свою очередь, Трамп обвинил Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».