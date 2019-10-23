Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Тейлора.

Как указал дипломат, насколько он понял из имеющейся у него информации, Трамп был согласен провести личную встречу с Зеленским лишь в том случае, если на Украине будет проведено расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

«К середине июля мне стало ясно, что условием для встречи (с Трампом. — RT), к которой стремился президент Зеленский, было расследование дела компании Burisma и предполагаемого вмешательства Украины в выборы в США 2016 года», — говорится в документе.

По его словам, предполагалось, что Зеленский даже даст интервью телеканалу CNN, где прозвучат необходимые слова, иначе, как понял дипломат, США приостановят выделение помощи Киеву.

Тейлор также заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер, посол США в ЕС Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью «неформального канала политики США на Украине».

Ранее экс-посол США на Украине Мэри Йованович прибыла в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа. По её словам, американский президент лично добивался её отставки.