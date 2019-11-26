Лига арабских государств осуждает позицию США по израильским поселениям

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Министры иностранных дел Лиги арабских государств осуждают позицию Соединённых Штатов в отношении израильских поселений на палестинских территориях.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Министрами было отмечено, что решение Вашингтона является «попыткой узаконить израильское колониальное урегулирование».

Ранее в МИД России заявили, что решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях обострит обстановку в регионе.

18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного праваИзраильские власти приветствовали это решение.

О том, как решение Соединённых Штатов по израильским поселениям может повлиять на ситуацию в регионе, — в материале RT.

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