Лига арабских государств осуждает позицию США по израильским поселениям

Министры иностранных дел Лиги арабских государств осуждают позицию Соединённых Штатов в отношении израильских поселений на палестинских территориях.

Об этом сообщает Al Arabiya.

Arab League foreign ministers condemn the new US position on Israeli settlements in the occupied Palestinian territories in a statement.https://t.co/hh88E8HwZzpic.twitter.com/TePK6ZozkR — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 ноября 2019 г.

Министрами было отмечено, что решение Вашингтона является «попыткой узаконить израильское колониальное урегулирование».

Ранее в МИД России заявили, что решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях обострит обстановку в регионе.

18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.

О том, как решение Соединённых Штатов по израильским поселениям может повлиять на ситуацию в регионе, — в материале RT.