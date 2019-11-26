Лига арабских государств осуждает позицию США по израильским поселениям
Об этом сообщает Al Arabiya.
Arab League foreign ministers condemn the new US position on Israeli settlements in the occupied Palestinian territories in a statement.https://t.co/hh88E8HwZzpic.twitter.com/TePK6ZozkR— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 25 ноября 2019 г.
Министрами было отмечено, что решение Вашингтона является «попыткой узаконить израильское колониальное урегулирование».
Ранее в МИД России заявили, что решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях обострит обстановку в регионе.
18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.
О том, как решение Соединённых Штатов по израильским поселениям может повлиять на ситуацию в регионе, — в материале RT.