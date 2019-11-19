МИД России прокомментировал решение США по израильским поселениям

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Решение США признать законной поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях обострит обстановку в регионе, заявили в МИД России.
МИД России прокомментировал решение США по израильским поселениям
  • РИА Новости

«Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряжённую обстановку в палестино-израильских отношениях», — говорится в комментарии ведомства.

Дипломаты подтвердили  позицию России, согласно которой создание поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, не имеет юридической силы.

Они также призвали все стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую эскалацию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Израильские власти приветствовали это решение.

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