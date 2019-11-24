Врио президента Боливии подпишет закон о выборах 24 ноября
«Завтра (24 ноября. — RT)... я подпишу закон «Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — написала Аньес в своём Twitter.
Mañana a las 10.00 am promulgaré la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales” aprobado por la Asamblea Legislativa.— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) 24 ноября 2019 г.
Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano. pic.twitter.com/MZuZ1MSQXy
Она также выразила благодарность парламентариям за то, что те услышали «просьбы боливийского народа».
Ранее нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.
Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.