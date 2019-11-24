Врио президента Боливии подпишет закон о выборах 24 ноября

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Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет закон о проведении в стране всеобщих выборов в воскресенье, 24 ноября.

«Завтра (24 ноября. — RT)... я подпишу закон «Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — написала Аньес в своём Twitter.

Она также выразила благодарность парламентариям за то, что те услышали «просьбы боливийского народа».

Ранее нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.

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