Врио президента Боливии подпишет закон о выборах 24 ноября

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что подпишет закон о проведении в стране всеобщих выборов в воскресенье, 24 ноября.

«Завтра (24 ноября. — RT)... я подпишу закон «Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — написала Аньес в своём Twitter.

Mañana a las 10.00 am promulgaré la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la realización de Elecciones Generales” aprobado por la Asamblea Legislativa.



Quiero agradecer a nuestros parlamentarios por haber entendido y escuchado las demandas del pueblo boliviano. pic.twitter.com/MZuZ1MSQXy — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) 24 ноября 2019 г.

Она также выразила благодарность парламентариям за то, что те услышали «просьбы боливийского народа».

Ранее нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.

Подробнее о политическом кризисе в Боливии — в материале RT.