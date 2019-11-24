Боливийский парламент принял закон о выборах

Нижняя палата парламента Боливии приняла закон о проведении всеобщих выборов, который аннулирует победу экс-президента Эво Моралеса на октябрьских выборах и запрещает ему баллотироваться.

«Кворум палаты депутатов принял проект закона «Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении парламента в Twitter. 🗞️#NotaDePrensa: @SenadoBolivia aprueba por unanimidad el proyecto de ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales.➡️ https://t.co/KCuxlHIncE

LR pic.twitter.com/iTtIznB3PE — Senado de Bolivia (@SenadoBolivia) 23 ноября 2019 г. Уточняется, что законопроект запрещает баллотироваться лицам, ранее занимавшим должность президента два срока подряд. Также сообщается, что выборы 20 октября 2019 года признаны незаконными. Ранее временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес отвергла законопроект, предполагавший защиту бывшего боливийского лидера Эво Моралеса от уголовного преследования.