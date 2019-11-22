Россия призвала партнёров изучить её концепцию по Персидскому заливу

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по Йемену призвал зарубежных партнёров изучить российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Россия призвала партнёров изучить её концепцию по Персидскому заливу
  • Reuters

Он отметил, что вооружённое противостояние в Йемене способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок и «бороться с боевиками нужно уже сейчас», сообщает РИА Новости.

«Вновь призываем все заинтересованные стороны изучить этот документ и подключиться к коллективной работе, направленной на поиск взаимоприемлемых решений региональных проблем», — сказал Полянский.

Дипломат отметил необходимость срочно «совместными усилиями оздоровить атмосферу», что позволит посланникам ООН вести сфокусированную работу по урегулированию конфликтов.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи напряжение в Персидском заливе, призвав дать шанс дипломатии.

Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе была представлена Россией Совбезу ООН и Генассамблее в июле 2019 года.

Отмечалось, что в основу документа положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности Устава ООН и резолюции Совбеза.

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