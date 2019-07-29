Россия представила в ООН Концепцию безопасности в Персидском заливе

Россия представила Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России в ООН Владимир Сафронков.

«Мы распространили в Совете Безопасности ООН и в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня «Предотвращение вооружённых конфликтов» Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе в качестве официального документа СБ и Генассамблеи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство иностранных дел России представило Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В основу документа положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности, Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.