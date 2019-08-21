В КНР заявили об одобрении российской концепции по Персидскому заливу

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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай приветствует российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

«Мы приветствуем любые инициативы, предполагающие диалог, способствующие достижению мира и безопасности на Ближнем Востоке», — цитирует постпреда РИА Новости. 

Он отметил, что Китай будет находиться во взаимодействии со всеми сторонами в этом вопросе.

Российская сторона в том числе предлагает отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.

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