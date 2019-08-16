Посольство России: США и Британия накаляют обстановку в Персидском заливе

Посольство России в Лондоне заявило, что США и Великобритания своими действиями накаляют обстановку в Персидском заливе.

«Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой «миссии по обеспечению свободы мореплавания», будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе», — приводит ТАСС коммюнике дипмиссии.

В посольстве отметили, что «Россия на протяжении многих лет выступает за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путем».

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.