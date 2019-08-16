Посольство России: США и Британия накаляют обстановку в Персидском заливе

Короткая ссылка
Посольство России в Лондоне заявило, что США и Великобритания своими действиями накаляют обстановку в Персидском заливе.
Посольство России: США и Британия накаляют обстановку в Персидском заливе
  • © Farshid-M. Bina/dpa
  • globallookpress.com

«Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой «миссии по обеспечению свободы мореплавания», будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе», — приводит ТАСС коммюнике дипмиссии.

В посольстве отметили, что «Россия на протяжении многих лет выступает за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путем». 

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что безопасность Персидского залива могут обеспечивать региональные державы без привлечения иностранных сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить