Во Франции оценили планы США ввести новые санкции против Ирана

Представитель французского МИД прокомментировал намерение американских властей ввести санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране.

Как отметили в министерстве, Франция обеспокоена как несоблюдением Тегераном ядерных обязательств, так и решением США по поводу санкций.

«Франция крайне обеспокоена несоблюдением Ираном своих ядерных обязательств, что может иметь серьёзные последствия для распространения... Мы также сожалеем о решении США — вслед за возобновлением Ираном обогащения (урана) на участке Фордо — отменить исключение, которое должно было облегчить осуществление гражданских проектов на этом участке», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана.

18 ноября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

По его словам, это ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.