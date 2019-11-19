В МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение США ввести санкции против иранского завода Фордо.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и к решениям Совета Безопасности ООН», — указывается в заявлении.

В МИД подчёркивают, что все иранские действия по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо, являются ответной реакцией на действия США.

«Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации агентства, приостановка не затронула те каскады на Фордо, которые подлежат реконфигурации», — добавили в ведомстве.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

По его словам, это ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.