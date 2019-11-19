В МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение США ввести санкции против иранского завода Фордо.
В МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана
  • РИА Новости

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

«Подобные решения — очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и к решениям Совета Безопасности ООН», — указывается в заявлении.

В МИД подчёркивают, что все иранские действия по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо, являются ответной реакцией на действия США.

«Все работы по приостановке осуществляются Ираном под постоянным контролем МАГАТЭ и технически полностью обратимы. Более того, по информации агентства, приостановка не затронула те каскады на Фордо, которые подлежат реконфигурации», — добавили в ведомстве.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

По его словам, это ответ на решение Тегерана начать работы по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить