НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возвращение Россией Украине трёх военных кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей
  • РИА Новости

«Я приветствую возвращение кораблей… Это то, что России должна была сделать давно… Это соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хороший фактор», — сказал он.

Столтенберг выразил надежду на то, что это будет способствовать переговорам в нормандском формате.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение украинских кораблей Россией актом доброй воли.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН также прокомментировала возвращение Украине кораблей.

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