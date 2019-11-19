НАТО отреагировало на передачу Россией украинских кораблей
- РИА Новости
«Я приветствую возвращение кораблей… Это то, что России должна была сделать давно… Это соответствует международным обязательствам России. Я думаю, что это хороший фактор», — сказал он.
Столтенберг выразил надежду на то, что это будет способствовать переговорам в нормандском формате.
Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что не считает возвращение украинских кораблей Россией актом доброй воли.
18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача Россией Украине трёх кораблей, которые были задержаны за нарушение российской границы.
Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН также прокомментировала возвращение Украине кораблей.