Власти Китая сменили главу полиции Гонконга

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Власти Китая сменили руководителя полиции Гонконга.

«Государственный совет Китая во вторник назначил Дэн Бинцяна комиссаром полиции Особого административного района Гонконг, заменив Лу Вэйцуна», — сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что решение было принято в соответствии с Основным законом КНР о специальном административном районе Гонконг и основано на предложении главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Несколько месяцев в Гонконге продолжаются акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить своё несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал власти Гонконга положить конец хаосу в городе и восстановить порядок.

Власти Гонконга приняли решение закрыть 19 ноября все школы и детские сады города по соображениями безопасности из-за продолжающихся беспорядков.

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