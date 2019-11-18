Адвокат попросила суд предоставить Ассанжу доступ к интернету
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.
По словам Пирс, предоставленная Ассанжу техника не позволяет ему выйти в интернет для изучения необходимой юридической информации и истории рассмотрения похожих судебных случаев.
«Мы усиленно готовимся к рассмотрению этого крайне сложного дела, однако одним из главных препятствий для нас является то, что у господина Ассанжа нет доступа к тому, что ему необходимо, чтобы изучать собственное дело. После занявшей много месяцев борьбы ему был предоставлен компьютер, но не такой, с помощью которого он мог бы готовиться к предстоящим слушаниям», — заявила она судье.
В свою очередь, судья ответила, что не имеет полномочий изменить условия содержания Ассанжа под стражей.
Отмечается, что в слушании Ассанж участвовал по видеосвязи из тюрьмы.
Ранее суд оставил Ассанжа под стражей.
Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер отмечал, что Великобритания нарушает права Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».