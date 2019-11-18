Адвокат попросила суд предоставить Ассанжу доступ к интернету

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В Вестминстерском магистратском суде Лондона прошло новое процедурное слушание по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокат подсудимого Гарет Пирс попросила предоставить своему клиенту доступ к интернету для подготовки к защите 19 декабря.
Адвокат попросила суд предоставить Ассанжу доступ к интернету
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.

По словам Пирс, предоставленная Ассанжу техника не позволяет ему выйти в интернет для изучения необходимой юридической информации и истории рассмотрения похожих судебных случаев.

«Мы усиленно готовимся к рассмотрению этого крайне сложного дела, однако одним из главных препятствий для нас является то, что у господина Ассанжа нет доступа к тому, что ему необходимо, чтобы изучать собственное дело. После занявшей много месяцев борьбы ему был предоставлен компьютер, но не такой, с помощью которого он мог бы готовиться к предстоящим слушаниям», — заявила она судье.

В свою очередь, судья ответила, что не имеет полномочий изменить условия содержания Ассанжа под стражей.

Отмечается, что в слушании Ассанж участвовал по видеосвязи из тюрьмы.

Ранее суд оставил Ассанжа под стражей.

Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер отмечал, что Великобритания нарушает права Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».

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