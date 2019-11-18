Суд оставил Ассанжа под стражей

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Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд оставил Ассанжа под стражей
  • © Daniel Leal-Olivas
  • AFP

Отмечается, что следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря.

Как уточняется, сегодняшние слушания продлились четыре минуты. Ассанж участвовал в них по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог.

Ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Великобритания нарушает права основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также пытается заставить его «заплатить высокую цену за публикацию серьёзных нарушений властей».

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