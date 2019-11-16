В Турции задержали 25 родственников главаря ИГ

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Турецкие власти задержали 25 родственников ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, передаёт Anadolu со ссылкой на Генпрокуратуру страны.
В Турции задержали 25 родственников главаря ИГ
  • AFP

Отмечается, что операции по задержанию прошли в четырёх турецких провинциях — Кыршехир, Самсун, Орду и Шанлыурфа.

«Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооружённой террористической организации», — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

Также стало известно, что в Турции был задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ.

В октябре американский лидер Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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