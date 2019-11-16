В Турции задержали 25 родственников главаря ИГ
- AFP
Отмечается, что операции по задержанию прошли в четырёх турецких провинциях — Кыршехир, Самсун, Орду и Шанлыурфа.
«Четверо задержанных арестованы судом по обвинению в участии в вооружённой террористической организации», — говорится в сообщении.
Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ.
Также стало известно, что в Турции был задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ.
В октябре американский лидер Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.