В Турции задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ
- РИА Новости
«Один из задержанных оказался ответственным за тренировочный лагерь ИГ, где ежегодно проходили подготовку от 1500 до 2000 иностранных боевиков. Этот же боевик руководил сбором средств для преступной организации», — сообщает Anadolu со ссылкой на МВД.
Отмечается, что двое других задержанных занимались поставками оружия, а также материально-технической поддержкой группировки.
Операция проводилась в городах Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая позволила бы с уверенностью сказать о его ликвидации.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.