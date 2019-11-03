В Турции задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ

В результате антитеррористической операции в Турции задержаны семь подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство»*, один из них отвечал за тренировочные лагеря боевиков.

«Один из задержанных оказался ответственным за тренировочный лагерь ИГ, где ежегодно проходили подготовку от 1500 до 2000 иностранных боевиков. Этот же боевик руководил сбором средств для преступной организации», — сообщает Anadolu со ссылкой на МВД.

Отмечается, что двое других задержанных занимались поставками оружия, а также материально-технической поддержкой группировки.

Операция проводилась в городах Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая позволила бы с уверенностью сказать о его ликвидации.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.