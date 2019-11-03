В Турции задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ

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В результате антитеррористической операции в Турции задержаны семь подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство»*, один из них отвечал за тренировочные лагеря боевиков.
В Турции задержан ответственный за тренировочные лагеря боевиков ИГ
  • РИА Новости

«Один из задержанных оказался ответственным за тренировочный лагерь ИГ, где ежегодно проходили подготовку от 1500 до 2000 иностранных боевиков. Этот же боевик руководил сбором средств для преступной организации», — сообщает Anadolu со ссылкой на МВД.

Отмечается, что двое других задержанных занимались поставками оружия, а также материально-технической поддержкой группировки.

Операция проводилась в городах Османие, Стамбул, Газиантеп, Килис и Бурса.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Позднее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая позволила бы с уверенностью сказать о его ликвидации.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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