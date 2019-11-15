СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

Короткая ссылка
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
  • РИА Новости

Как отмечается, он был задержан в результате совместной спецоперации с грузинским МВД и американским ЦРУ.

По данным ведомства, летом 2018 года террорист незаконно прибыл в страну, использовав поддельный паспорт. В настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить