СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
- РИА Новости
Как отмечается, он был задержан в результате совместной спецоперации с грузинским МВД и американским ЦРУ.
По данным ведомства, летом 2018 года террорист незаконно прибыл в страну, использовав поддельный паспорт. В настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.
27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.