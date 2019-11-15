СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ

Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, он был задержан в результате совместной спецоперации с грузинским МВД и американским ЦРУ.

По данным ведомства, летом 2018 года террорист незаконно прибыл в страну, использовав поддельный паспорт. В настоящее время он находится под арестом для экстрадиции.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.