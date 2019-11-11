Турция начала депортировать боевиков ИГ в страны происхождения

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Турция приступила к депортации ранее взятых в плен боевиков группировки «Исламское государство»* в страны, гражданство которых они имеют.
Турция начала депортировать боевиков ИГ в страны происхождения
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря МВД Турции Исмаила Чатаклы.

Как отмечается, ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что Анкара намерена начать возвращение пленных членов ИГ в страны их происхождения с 11 ноября.

Чатаклы рассказал, что боевик ИГ из США выслан из Турции.

«Ещё семь боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября», — добавил он.

6 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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