Турция начала депортировать боевиков ИГ в страны происхождения
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря МВД Турции Исмаила Чатаклы.
Как отмечается, ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что Анкара намерена начать возвращение пленных членов ИГ в страны их происхождения с 11 ноября.
Чатаклы рассказал, что боевик ИГ из США выслан из Турции.
«Ещё семь боевиков немецкого происхождения будут высланы 14 ноября», — добавил он.
6 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.