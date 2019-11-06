Эрдоган сообщил о поимке жены аль-Багдади

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Эрдоган сообщил о поимке жены аль-Багдади
  • Reuters

Как сообщает Anadolu, об этом Эрдоган объявил во время выступления в университете Анкары.

27 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

31 октября СМИ со ссылкой на заявление террористов сообщили, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации главаря «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить