Эрдоган сообщил о поимке жены аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании турецкими силами безопасности жены ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает Anadolu, об этом Эрдоган объявил во время выступления в университете Анкары.

27 октября американский президент Дональд Трамп объявил, что главарь террористической организации «Исламское государство» был уничтожен в ходе спецоперации США в Сирии.

31 октября СМИ со ссылкой на заявление террористов сообщили, что боевики подтвердили гибель аль-Багдади.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у российской стороны нет результатов генетической экспертизы, которая бы позволила с уверенностью сказать о ликвидации главаря «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.