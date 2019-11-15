В Праге на 6,5 года за подготовку теракта осуждён гражданин Словакии

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Гражданин Словакии Доминик Кобулницкий, у которого в пражской квартире два года назад полиция обнаружила химические материалы, подготовленные для производства взрывчатки, осуждён городским судом Праги на 6,5 года лишения свободы.
В Праге на 6,5 года за подготовку теракта осуждён гражданин Словакии
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«Поначалу Кобулницкий свою вину отрицал, а найденные у него материалы для изготовления взрывчатки объяснял подготовкой к шумному празднованию Нового года. Однако позднее он признал на суде, что в самом деле планировал теракт, а взрывчатку намеревался использовать для этого в словацком городе Прешове», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что в съёмной квартире Кобулницкого в Праге полиция обнаружила химматериалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, видеосюжеты, помогающие в производстве этих веществ, а также фотографии, где словак позирует в экипировке джихадистов.

Также уточняется, что Кобулницкий опубликовал в своём Facebook символы группировок «Исламское государство»* и «Кавказский эмират»**, за что ему вменяется пропаганда идей терроризма.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Кавказский эмират» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 8.02.2010.

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