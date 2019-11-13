В Словакии при аварии с участием автобуса погибли 13 человек

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате аварии с автобусом в Словакии, сообщили в экстренных службах страны.
В Словакии при аварии с участием автобуса погибли 13 человек
  • Reuters

Об этом информирует AFP.

Как пишет CBC, автобус врезался в грузовик в 100 км от Братиславы.

По меньшей мере 20 человек получили ранения.

Ранее в результате опрокидывания автобуса на трассе рядом с Гамбургом пострадали 32 человека.

Также 3 ноября во Франции в результате опрокидывания автобуса Flixbus, следовавшего из Парижа в Лондон, пострадали 33 человека.

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