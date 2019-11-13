В Словакии при аварии с участием автобуса погибли 13 человек
- Reuters
Об этом информирует AFP.
#BREAKING At least 13 dead in Slovakia bus crash: fire service pic.twitter.com/0D0R9bFiUK— AFP news agency (@AFP) November 13, 2019
Как пишет CBC, автобус врезался в грузовик в 100 км от Братиславы.
По меньшей мере 20 человек получили ранения.
Ранее в результате опрокидывания автобуса на трассе рядом с Гамбургом пострадали 32 человека.
Также 3 ноября во Франции в результате опрокидывания автобуса Flixbus, следовавшего из Парижа в Лондон, пострадали 33 человека.