В ДТП с автобусом во Франции пострадали более 30 человек
- Reuters
Как сообщает Courrier Picard, 29 человек получили лёгкие травмы, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Также уточняется, что среди пассажиров были французы, россияне и испанцы.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от коммуны Перон. По данным издания, из-за мокрого асфальта автобус слетел с дороги на повороте, в результате чего ударился об ограждение и опрокинулся.
Ранее в районе Антальи перевернулся туристический автобус, пострадали четыре человека, из них трое россиян.
21 сентября при ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 туристов из России.