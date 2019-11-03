В ДТП с автобусом во Франции пострадали более 30 человек

Во Франции в результате опрокидывания автобуса Flixbus, следовавшего из Парижа в Лондон, пострадали 33 человека.

Как сообщает Courrier Picard, 29 человек получили лёгкие травмы, четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Также уточняется, что среди пассажиров были французы, россияне и испанцы.

Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от коммуны Перон. По данным издания, из-за мокрого асфальта автобус слетел с дороги на повороте, в результате чего ударился об ограждение и опрокинулся.

Ранее в районе Антальи перевернулся туристический автобус, пострадали четыре человека, из них трое россиян.

21 сентября при ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 туристов из России.