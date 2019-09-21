В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

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RT
В результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов, среди них нет тяжелораненых. Об этом сообщили в генеральном консульстве в Анталье. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в районе Аксу на пути из отеля в аэропорт. В автобусе находились 22 российских туриста, семь из которых сразу продолжили путь в аэропорт после аварии.
В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян
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«15 были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах. Рассчитываем, что с завтрашнего дня они начнут выписываться. Серьёзных травм, угрожающих жизни, нет», — сообщил представитель генконсульства.

В августе шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции.

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