В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян

В результате аварии с автобусом в Турции пострадали 15 российских туристов, среди них нет тяжелораненых. Об этом сообщили в генеральном консульстве в Анталье. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёл в районе Аксу на пути из отеля в аэропорт. В автобусе находились 22 российских туриста, семь из которых сразу продолжили путь в аэропорт после аварии.

«15 были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах. Рассчитываем, что с завтрашнего дня они начнут выписываться. Серьёзных травм, угрожающих жизни, нет», — сообщил представитель генконсульства.

В августе шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции.